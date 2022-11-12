مدير المنتخب يوضح تفاصيل مواجهة بلجيكا الودية

أوضح محمد غرابة، المدير الإداري للمنتخب الوطني المصري، تفاصيل اللقاء الودي للمنتخب أمام منتخب بلجيكا في الكويت، ضمن استعدادات منتخب الشياطين للمشاركة في بطولة كأس العالم «قطر 2022».

وقال محمد غرابة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «متحسمون لمواجهة بلجيكا، واللقاء سيبدأ في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأتمنى حضور الجالية المصرية في الملعب ليكونوا دافع لنا».

وأضاف: «سعة الملعب 65 ألف متفرج، والشركة المنظمة طرحت التذاكر بالفعل، وقبل المباراة بنسبة تتراوح بين 80% لـ 90% من عدد التذاكر ستكون بيعت».

وتابع: «فيتوريا يرى أن اللاعبين لديها مستقبل، ويضمهم من أجل ما يُظهروا أمام عينه وهو يمتلك القدرة على إخراج أفضل ما لديهم».

وأتم: «المدرب البرتغالي يريد أن يشعر باللاعبين في أرض الملعب حتى يُخرج منهم الجديد أو ما لم يكتشفه اللاعب في نفسه».

المنتخب خاض الفترة الأولى من المعسكر في القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري من دون المحترفين، قبل أن يعلن فيتوريا أمس القائمة النهائية.

وتضم قائمة المنتخب كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي ومحمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، أكرم توفيق، أحمد حجازي، علي جبر، أسامة جلال، محمود علاء، محمد حمدي وحسين السيد.

خط الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور، محمود حمادة، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، أحمد حسن كوكا، عمر مرموش ومصطفي محمد.