انهيار مبنيين في مدينة ليل بشمال فرنسا

انهار مبنيان في شارع مزدحم بوسط مدينة ليل بشمال فرنسا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.



وأفادت إدارة الإطفاء، بأنه جرى فتح تحقيق ، وأن عمليات الإنقاذ جارية الآن. ولم يتم العثور على أي ضحايا حتى الآن.



زحدث الانهيار في نحو الساعة 0915 صباحا (0815) في شارع يتردد عليه كثير من السياح الذين يتسوقون طوال اليوم، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع.



وقالت صحيفة: "لا فوا دو نورد" إنه كانت أعمال تجديد تجري في أحد المبنيين المتجاورين اللذين لا يبعدان كثيرا عن الميدان الرئيسي التاريخي.



وأضافت الصحيفة، أنه جرى إخلاء أحد المبنيين بالفعل بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، بعدما لاحظ شخص وصل في وقت متأخر من المساء تشققات في الأساس.



وبعد الانهيار جرى تطويق المنطقة على نطاق واسع، وإخلاء فندق مجاور.