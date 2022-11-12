موانئ دبي: نعتزم استثمار 500 مليون دولار للمساهمة في التحول إلى الأخضر

شارك وفد رفيع المستوى من قيادات موانئ دبي العالمية بفعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرون (COP27) المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، وعدد من جلساته النقاشية التي استضافتها المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأسهم نائب رئيس الحد من انبعاثات الكربون والبيئة إدارة الصحة والسلامة والبيئة للمجموعة، رونا هانتر بينج، ورئيس قطاع إدارة الأمن والعلاقات الحكومية والشئون الإدارية لموانئ دبي العالمية السخنة، محمد طارق، ومديرة القطاع التجاري بموانئ دبي العالمية السخنة، عالية الجمال.



وخلال كلمته التي ألقاها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، عبر تقنية الفيديو لمؤتمر (COP27)، بحسب بيان اليوم، أوضح أن موانئ دبي العالمية تعتزم استثمار ما يقدر بـ500 مليون دولار خلال الخمس السنوات المقبلة للمساهمة في التحول إلى الأخضر، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال عملياتها بنحو 700 ألف طن على مدار خمس سنوات.



وأشار سلطان إلى أن شركة موانئ دبي العالمية ستشارك بقوة بمبادرة "تحدي الشحن الأخضر" من خلال استدامة أعمالها، لافتا إلى أن الشركة تستخدم أحدث التقنيات التكنولوجيا داخل الموانئ التابعة لها لرفع كفأتها وتقديم أفضل الخدمات.