تقرير: الصين تواجه منافسين جدد في قطاع المعادن الحيوية

رأت مجلة "ذا ديبلومات"، المتخصصة في الشأن الآسيوي، أن مخاوف الغرب من سيطرة المارد الصيني على قطاع المعادن الحيوية قد دفع الحكومات الغربية إلى إعادة تقييم سياساتها الصناعية، حيث أعلنت الولايات المتحدة في يونيو الماضي عن مبادرة "شراكة أمن المعادن" مع عدد من حلفائها، وعلى رأسهم أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وأشارت المجلة إلى حدوث تغير مفاجئ في سياسة العديد من الدول الغربية التي طالما تغافلت لسنوات عن أمنها القومي المرتبط بتأمين المواد الخام الحيوية والتفريط في احتياطاتها من المعادن لصالح الصين، في الوقت الذي ينطلق فيه العالم نحو التحول الأخضر.

وأضافت أنه على سبيل المثال، أعلنت أوتاوا في 28 أكتوبر الماضي تقييد التصديق على أي صفقات في قطاع التعدين الكندي مع الشركات الأجنبية إلا بشروط معينة؛ وبعدها بأسبوع أصدر وزير الصناعة الكندي أمرا بوقف نشاط ثلاث شركات صينية في ثلاث مناجم كندية لتعدين الليثيوم.

وبحسب مجلة "ذا ديبلومات"، يشير هذا التدخل المفاجئ إلى نهج عدائي للاستثمارات الصينية في قطاع التعدين، وهو أمر لم يكن على هذا النحو من ذي قبل، لسنوات خلت تجاهلت الدول الغربية تداعيات الأمن القومي فيما يخص التنقيب عن المعادن النادرة، وتنازلت عن احتياطيات هائلة من المعادن لصالح الصين.

ففي عام 2013، نجحت شركة تيانكي ليثيوم الصينية، بتمويل من بنك التنمية الصيني، في التفوق على منافستها الأمريكية في صفقة للاستحواذ على منجم "Greenbushes" بأستراليا، أفضل مصدر لليثيوم الصخري على مستوى العالم؛ لتستحوذ الشركة الصينية ذاتها بعد ذلك على 24 في المائة من أسهم أكبر شركات إنتاج الليثيوم في تشيلي "SQM".

وفي عام 2018، حصلت شركة صينية على ترخيص اثنين من أكبر مناجم الكوبالت التي تملكها شركة "Freeport-McMoran" الأمريكية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، دون أي رد فعل من إدارتي الرئيسين الأمريكيين السابق والأسبق ترامب وأوباما.

وأوضحت المجلة أن هذا التراخي في مواجهة نشاط التعدين الصيني، ساعد الصين في السيطرة على إمدادات المعادن اللازمة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية التي تشكل أهمية كبرى لدعم جهود تحول الطاقة الأخضر ومحاربة تغير المناخ، مشيرة إلى أن دول الغرب تفتقر إلى قدرات تعدين المعادن الخام ومعالجتها، وبالتالي بات يتعين على هذه الدول إرسال المواد الخام إلى الصين أولا لمعالجتها.

ووفقا لـ" ذا ديبلومات"، من المتوقع أن تستحوذ الصين هذا العام على 74 في المائة من الإنتاج الإجمالي لسوق البطاريات في العالم، مع انخفاض إنتاج كل من الولايات المتحدة وأوروبا إلى 16 في المائة و7 في المائة على التوالي، ما دفع صناع السياسات في الدول الغربية إلى التركيز على تأمين ثرواتهم المعدنية بعدما أصبح استحواذ الصين على سوق البطاريات العالمي قضية لا يسع الغرب تجاهلها.

كما أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى زيادة المخاوف المتعلقة بحدوث اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد، حيث تسببت الحرب في توقف نصف إنتاج العالم من النيون (المنتمي إلى فئة أشباه الموصلات) في أوكرانيا؛ في حين تصدر الصين 15 في المائة من النيكل و21 من البلاديوم على مستوى العالم، ويُستخدم كلا المعدنين في تصنيع المحولات الحفزية (هي جزء مهم من السيارات الحديثة وتقوم بتحويل العوادم الضارة لتفادي ضرر تلك الانبعاثات).

ونتيجة مخاوف تتعلق باحتمال فرض عقوبات دولية على تجارة المعادن الروسية سجل سعر النيكل أعلى ارتفاع له منذ 11 عاما في فبراير الماضي. وذكرت مجلة "ذا ديبلومات" أنه في ظل المنافسة الجيوسياسية بين الصين والغرب، فليس من مصلحة الغرب الاعتماد على المعادن الصينية، إذ سيشكل هذا الاعتماد تهديدا للاستقلال الغربي على المستوى الاستراتيجي.

ورجحت المجلة أن وتيرة الانفصال عن الصين ستتباين من دولة إلى أخرى؛ على سبيل المثال، تتمتع أستراليا بسجل طويل من تزويد الصين بخام الحديد والليثيوم.

وحسب تقرير صادر عن جامعة سيدني الأسترالية ومؤسسة KMPG للاستشارات، انخفضت قيمة الاستثمارات الصينية في أستراليا بنسبة 69 في المائة خلال عام 2021، بعد سجال دبلوماسي حول منشأ فيروس كورونا المستجد؛ كما عملت أستراليا على تنويع علاقاتها التجارية بزيادة مبيعاتها من المعادن مع اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتقليص صادراتها من المعادن إلى الصين.

ورغم ذلك، لم تتمكن أستراليا من فض الاستثمارات الصينية الحالية، حيث أبدى وزير الموارد الأسترالي خلال مؤتمر التعدين والموارد الدولي الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري اعتراضه على فكرة إجبار الصين على إنهاء مشروعاتها في مناجم الليثيوم الأسترالية، مؤكدا عدم المساس بهذه المشروعات.

وبالرغم من ذلك ترى "ذا ديبلومات" أن الغرب أمامه فرصة جيدة للحاق بركب الصين في مضمار المعادن الحيوية، مشيرة إلى مجموعة عوامل الدعم المتنوعة التي اعتمدت عليها الصين في بداية الطريق، والتي تضمنت تقديم دعم مالي لمصانع معالجة المعادن المحلية والتمويلات البنكية من أجل تنفيذ سياسة دعم عمليات الاستحواذ بالخارج.

ونوهت المجلة بأنه بتطبيق مزيج السياسات الصناعية، تستطيع الولايات المتحدة وأوروبا أن تتيح لمستثمريها نفس إمكانية الحصول على الدعم الائتماني والسماح بالتوسع السريع لأنشطتهم، فيما يعد ذلك خطوة أولية في الاتجاه الصحيح.