جون كيري: توجه لاستخدام الغاز المصري وتصديره لأوروبا لتلبية احتياجات قطاع الطاقة

المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ: مصر التزمت ببناء محطات طاقة شمسية بسعة 10 جيجاوات



أكد المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ جون كيرى أمس أن هناك توجها لاستخدام الغاز الذى ينتج فى مصر وتصديره للدول الأوروبية لتلبية احتياجات قطاع الطاقة لديهم، مشيرا إلى أن مصر تتحدث دائما عن الطريقة المثلى لتقليل الانبعاثات، وتحاول أن تقلل استخدام الوقود الأحفورى.



وقال كيرى -فى مؤتمر صحفى على هامش أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) المنعقد فى شرم الشيخ- إن الولايات المتحدة أعلنت دعم مشاريع الطاقة فى مصر والمنصة الوطنية التى أطلقتها لدعم المشروعات الخضراء، مضيفا أن الولايات المتحدة تحاول الوفاء بالالتزامات الخاصة بهدف 2030 ومساعدة الدول الأخرى؛ لكى تقوم بواجبها بشأن مواجهة تغير المناخ، عن طريق الاستفادة من التكنولوجيات المنتشرة فى كل أنحاء العالم.



وأضاف أن الرئيس الأمريكى جو بايدن دعا إلى إجراءات جديدة لتخفيض انبعاثات الميثان فى كل أنحاء العالم، موضحا أنه فى العام الماضى أطلق التعهد الخاص بالميثان والذى يتناول تقليل الانبعاثات بحلول 2030.



وتابع أن هناك الكثير من الجهود الدولية تبذل لتقليل انبعاثات الكربون، كما يتم ضخ الأموال اللازمة لدعم جهود الدول النامية فى ذلك، ومساعدة الدول الأكثر ضعفا حتى تستطيع تحمل مواجهة الأزمة المناخية.



واستطرد: نتحدث عن مضاعفة المساعدة الخاصة بالتكيف من 50 مليون دولار إلى نصف مليار دولار هذا العام، ونحن أيضا أعلنا سلسلة من الشراكات فى شرم الشيخ، والتى تشجع العمل وتعظم وتوسع رقعة التمويل».



وأكد المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ جون كيرى أن مصر التزمت ببناء محطات طاقة شمسية بسعة 10 جيجا وات، بالتعاون مع الولايات المتحدة وألمانيا إلى جانب بعض الدول، التى ستلتحق فيما بعد وكذلك البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، وستقدم ألمانيا قرضا كبيرا فى هذا الشأن.



وقال كيرى ــ فى مؤتمر صحفى على هامش قمة المناخ المنعقد فى شرم الشيخ ــ إن اليابان وكندا والنرويج والمملكة المتحدة تعمل جميعها مع الاتحاد الأوروبى لتقليل غازات الاحتباس الحرارى وتقليل استخدام الوقود الأحفورى.



وأضاف أن هناك العديد من الخطوات المحلية التى يجب على كل دولة اتخاذها، إلى جانب مساعدة الدول على إطلاق العديد من المبادرات والآليات اللازمة التى تتميز بالسرعة والتفاعل بشكل سريع مع مبدأ 5ر1 درجة مئوية، مؤكدا أن «هناك العديد من الفعاليات والأنشطة التى نحاول من خلالها زيادة تدفق رءوس الأموال من القطاع الخاص؛ للاستثمار فى قطاع الطاقة النظيفة ومحاولة حل العديد من المشكلات المتعددة بالمناخ فى العديد من الدول».



وأكد أن هناك إطارا زمنيا وخريطة يجرى التعامل من خلالهما، وقال: «سنقوم أيضا بإنفاذ أى التزامات عامة قد تم قطعها»، داعيا «أصحاب المصلحة» إلى الانخراط فى جميع الأنشطة المتعلقة بتسريع الإجراءات الخاصة بتحقيق التكامل المنشود.



وأضاف: «ندعم إجراءات التكيف فى العديد من الدول، ونعلم أن التكيف يحتاج العديد من المال.. وقمنا بمضاعفة التزاماتنا فى هذا السياق».



وأكد المبعوث الأمريكى الخاص بالمناخ جون كيرى أن بعض الدول لا تزال لديها انبعاثات كربونية، ولم تلتزم حتى الآن بما هو مطلوب منها، وذلك منذ اتفاق جلاسكو، داعيا هذه الدول إلى التفاعل، بشكل أكثر إيجابية، وتحقيق ما هو مطلوب منها.