متحدث الخارجية الأمريكية: مستعدون للعب دور إيجابي بملف سد النهضة

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إن بلاده على استعداد للعب أي دور إيجابي بملف سد النهضة، مشيرًا إلى الاستعداد لتقديم المساعدة التقنية والفنية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد للتنسيق مع الاتحاد الإفريقي بشأن الملف، لافتًا إلى أن المبعوث الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر، يسافر إلى المنطقة أكثر من مرة، وعلى تواصل مع كل الأطراف.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة نادت أكثر من مرة إلى أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي بين الدول الثلاث، معقبًا: «كنت أعمل في سفارة واشنطن بالقاهرة، ورأيت بعيني الصداقة بين المصريين والإثيوبيين والسودانيين، وكل الشعوب ترغب في استفادة الجميع من التنمية ومياه النيل».



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة الرئيس بايدن إلى مصر، مؤكداً على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.



من جانبه؛ ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكداً على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة.