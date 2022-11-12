تركيا: روسيا لن تسمح للسفن المحملة خارجها بالمرور عبر مضيق كيرتش لبحر آزوف

ذكرت وزارة النقل التركية اليوم السبت، أن روسيا لن تسمح للسفن المحملة في أي مكان خارج روسيا، بالمرور عبر مضيق "كيرتش"، إلى بحر "آزوف".

وأعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية، التابعة لوزارة النقل، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) أن "مرور السفن المحملة، خارج الأراضي الروسية، محظور إلى الشمال، عبر مضيق كيرتش".

وأكد متحدث من الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) هاتفيا، أنه تم تقديم المعلومات، من قبل الجانب الروسي، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل، ولم يتسن الحصول على تأكيد مستقل لهذا النبأ.

وبحر "آزوف" هو بحر داخلي مع روسيا، إلى الشرق وأوكرانيا إلى الغرب، ويتصل بالبحر الأسود الأكبر، عن طريق مضيق "كيرتش".