البحرين: لم نسجل أية مخالفات في الانتخابات النيابية والبلدية

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات نواف بن محمد المعاودة اليوم السبت أنه لم تسجل أية مخالفات سواء في إجراءات الاقتراع أو على مستوى الدعاية الانتخابية للمترشحين في الدوائر الانتخابية ومحيطها في الانتخابات النيابية والبلدية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن المعاودة قوله، خلال تفقده سير الاقتراع، إن المواطنين البحرينيين سجلوا بحضورهم اللافت والكثيف مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية، اليوم، مشاهد ديمقراطية غاية في الوطنية والالتزام والمسؤولية.

وأضاف المعاودة أن العملية الانتخابية منذ ساعات الاقتراع الأولى تشهد إقبالاً كثيفاً من الناخبين البحرينيين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة والاصطفاف في طوابير انتظار قبل فتح الأبواب في المراكز الانتخابية، مشيداً بما شاهده في المراكز الانتخابية الفرعية والعامة، من إقبال واسع ومتوقع من شعب البحرين كما في الانتخابات السابقة.

وأعرب عن ثقته في نجاح الاستحقاق الديمقراطي في مملكة البحرين، متمنيا لجميع المترشحين التوفيق.

وكانت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل أشادت بالإقبال الكبير في الانتخابات النيابية والبلدية .

وقالت زينل، أثناء الإدلاء بصوتها بأحد مراكز الاقتراع، إن "المشاركة الفاعلة من المواطنين في الانتخابات النيابية والبلدية، دليل واضح وراسخ على مواصلة التقدم للمسيرة الديمقراطية والتجربة البرلمانية لمملكة البحرين".

وأشارت إلى أن الإقبال الكبير من الناخبين البحرينيين على العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية، يشير ويؤكد على الوعي التام الذي يتمتع به المواطنون وإدراكهم لكافة الحقوق السياسية ومسؤولياته الوطنية، وحرصهم التام على أداء الواجب الوطني واختيار ممثليهم لمجلس النواب والمجالس البلدية.

وتوجه الناخبون في مملكة البحرين اليوم إلى مراكز الاقتراع العامة والفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية.

وشهدت مراكز الاقتراع قبيل افتتاحها توافد المواطنين المسجلين للانتخابات النيابية والبلدية 2022 لأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي.

وبدأ 15 مركزاً عاماً و40 مركزاً فرعياً من مراكز الاقتراع الموزعة وفقا للدوائر الانتخابية بمختلف أنحاء المملكة استقبال الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات البالغ عددهم 344713 ناخبًا.