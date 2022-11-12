مسيرة لآلاف القوميين البولنديين تخترق شوارع وارسو في يوم الاستقلال

شارك الآلاف من القوميين واليمينيين والمتعاطفين في مسيرة اخترقت شوارع العاصمة البولندية وارسو في يوم استقلال البلاد.

واحتشد المشاركون، فيما أُطلق عليها بمسيرة الاستقلال، بوسط المدينة اليوم الجمعة، وكان من بينهم وزير العدل زبيجنيو زيوبرو، حيث لوحوا بأعلام بيضاء وحمراء وشموع مضيئة.

وقامت الشرطة بتأمين المسيرة، التي تم تنظيمها تحت شعار "دولة قوية – بولندا العظمى" بقوات كبيرة. وبالتوازي، كانت هناك تجمعات في الشوارع على طول مسار بديل كاحتجاج مناهض.

وعلى عكس ما حدث في السنوات السابقة، عندما كانت تقع أعمال شعب خطيرة متكررة خلال المسيرة، جرت مسيرة هذه المرة بشكل سلمي إلى حد كبير. وتحدث عمدة وارسو الليبرالي رافال تراتساسكوفسكي عن "مسيرة هادئة بشكل استثنائي"، حسبما أفادت وكالة "بي أيه بي" البولندية للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس أندريه دودا في عرض عسكري رسمي لإحياء الذكرى، ووضع إكليلا من الزهور عند قبر الجندي المجهول في ساحة بيسودسكي.

ويتم الاحتفال بيوم الاستقلال الذي يصادف يوم 11 نوفمبر كعطلة وطنية في بولندا.