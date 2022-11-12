تيمور الشرقية تشيد بدعم كمبوديا ودول آسيان الأخرى لمحاولة انضمامها للتكتل

أعربت تيمور الشرقية عن تقديرها لكمبوديا ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) الأخرى، بعد منحها صفة "عضو مراقب"، لتكون العضو الـ11 في الرابطة.



وكانت آسيان قد اتفقت أمس الجمعة، من حيث المبدأ على قبول عضوية تيمور الشرقية، لتصبح العضو الـ11 في آسيان.



وسيمنح التكتل للبلاد "وضع مراقب" ويسمح بمشاركتها في جميع اجتماعات آسيان، بما في ذلك الجلسات العامة للقمة، طبقا لما ذكرته صحيفة "بنوم بنه بوست" الكمبودية اليوم السبت.



وذكر بيان صحفي صادر عن إدارة "ديلي"، عاصمة تيمور الشرقية: "نعترف ونشكر المساعدة المستمرة والدعم الكامل من قبل الدول الأعضاء في آسيان، وبالأخص لمملكة كمبوديا، لدعمها الثابت. نقدم تقديرنا للشركاء الخارجيين، الذين يقدمون المساعدة في بناء القدرات، الآن، وفي المستقبل".



وأضاف البيان أن "تيمور الشرقية تسعد بالتعاون والعمل مع المجلس التنسيقي في آسيان والأمانة العامة لآسيان، نحو إعداد خارطة طريق للعضوية الكاملة لتيمور الشرقية، بما في ذلك إنجازات مهمة، محددة في التقارير الصادرة عن بعثات تقصي الحقائق".



وتابع: "نطلب من الدول الأعضاء لآسيان منح عضوية كاملة لتيمور الشرقية في عام 2023، في أعقاب 11 عاما من الاستعداد وتبني خارطة الطريق وتقديم تقرير للقمة الـ42 لآسيان".