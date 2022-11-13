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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الباكستاني: التوافق على موعد الانتخابات العامة قد يخفف التوتر السياسي في البلاد

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: السبت 12 نوفمبر 2022 - 9:30 م | آخر تحديث: السبت 12 نوفمبر 2022 - 9:30 م

طالب الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم السبت، بضرورة جلوس كافة الأطراف المعنية واصحاب المصلحة سويا من أجل إجراء مناقشات تستهدف التوصل لاتفاق على موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة، التي يجب إجراؤها بطريقة حرة ونزيهة وشفافة.

وأعرب علوي عن أمله في أن يساعد ذلك على خفض توتر الأجواء والاحتقان على الصعيد السياسي في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتيدبرس الباكستانية.

وقال الرئيس الباكستاني أيضا، إنه يتعين على الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة النظر أيضا في مناقشة استخدام التكنولوجيا من أجل تحقيق الكفاءة والشفافية والنزاهة في الانتخابات.

كما أكد علوي على أنه سيواصل جهوده الرامية للحد من الاستقطاب السياسي في البلاد.

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