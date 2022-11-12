صناعة الكيماويات الألمانية ترفض دراسة تدعو لزيادة الواردات لتوفير الغاز

رفضت صناعة الكيماويات الألمانية، دراسة رأت أن الصناعة يمكن أن تستبدل المنتجات كثيفة استهلاك الغاز بواردات وبذلك يتم توفير كميات كبيرة من الطاقة.

وانتقد فولفجانج جروس إنتروب الرئيس التنفيذي لرابطة الصناعات الكيميائية، الجمعة، تحليلا لمعهد الأبحاث الأقتصادية حول الموضوع الذي نشر في اليوم السابق.

وقال إنتروب لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ): "نعتقد أنه أمر غير مسؤول أن تقرأ مثل هذه الرسائل البسيطة والتي لا أساس لها من دراسة تم إعدادها بمستوى عال للغاية من التجريد."

وأضاف أنه في ظل وجود مشكلة معقدة، فإن هذا الإهمال يقود إلى قرارات خاطئة.

وأوضح أن لا ينبغي أن يقف المرء بسكل سلبي ويشاهد "بيع" الصناعة الألمانية.

وتابع: "نعاني من اختناقات في إمدادات المواد الرئيسية المهمة".

ولا يمكن استبدال تلك المواد على المدى القصير - على عكس ما يقترحه كبار الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا ومعهد الأبحاث الأقتصادية.

وأشارت دراسة المعهد إلى أنه من خلال الواردات، يمكن للصناعة توفير كميات كبيرة من الغاز بدون خسائر كبيرة في حجم الأعمال.

وأضافت أنه إذا تم وقف صناعة المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز في ألمانيا والتي يمكن استبدالها بالواردات، يمكن أن توفر الصناعة نحو 26% من استهلاك الغاز ولكن ستخسر أقل من 3% من حجم الأعمال فقط.