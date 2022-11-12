المفوضية الأوروبية توافق على خطة إيطالية بقيمة 500 مليون يورو لتحسين الأداء البيئي للسفن

وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على مخطط إيطالي بقيمة 500 مليون يورو لمساعدة الشركات العاملة في قطاع النقل البحري للحصول على سفن نظيفة وخالية من الانبعاثات، وكذلك لتعديل السفن الأكثر تلويثا، يما يساهم في تحقيق أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء للمفوضية.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات - أن تمويل خطة إيطاليا في هذا الشأن سيأتي من خلال الصندوق التكميلي الذي تم إنشاؤه بموارد وطنية لتكملة خطة الإنعاش الوطني والصمود في إيطاليا كجزء من استراتيجية أوسع لتحديث اقتصاد البلاد. وتهدف الخطة إلى تشجيع شركات الشحن على استبدال السفن الحالية ذات الأداء البيئي المنخفض وتقليل استخدام الوقود الأحفوري في قطاع النقل البحري.

وأضاف البيان "أن الخطة ستدعم المشاريع التي تزيد من الأداء البيئي وكفاءة الطاقة للسفن التي تعمل بخدمات بحرية طويلة ومتوسطة وقصيرة للركاب والشحن والنقل المشترك، بالإضافة إلى السفن الأخرى العاملة في الموانيء الإيطالية. وعلى وجه الخصوص، ستدعم المساعدة الحصول على سفن نظيفة وعديمة الانبعاثات، بما في ذلك السفن التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين وإعادة تجهيزها للعمل بشكل جيد.

وسيسمح التعديل التحديثي للسفن باستخدام أو زيادة استخدام الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي (مثل السوائل المتجددة ووقود النقل الغازي من أصل غير بيولوجي) بالإضافة إلى الوقود الأحفوري أو كبديل له واستخدام دفع الرياح كبديل لأنظمة الدفع الأخرى غير الصديقة للبيئة، بما يدعم مجموعة واسعة من التقنيات التي تمتد من تركيب البطاريات وخلايا الوقود إلى أنظمة دفع الرياح، بحسب البيان.

وأكد البيان - في ختامه - أن الخطة ستكون متاحة لشركات الشحن المسجلة في إيطاليا والتي توفر اتصالات النقل البحري بين موانئ إيطاليا والموانئ الأوروبية أو المتوسطية وتلك التي تعمل داخل الموانئ الإيطالية، على أن يتم اختيار المستفيدين من خلال إجراء مفتوح وغير تمييزي وشفاف، فيما ستأخذ المساعدة شكل منح مباشرة يتم حساب نسبتها وفقا لحجم الشركة.