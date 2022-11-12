الروس يعلنون عن خطط لإخلاء مدينة نوفا كاخوفكا

قال المحتلون الروس إنهم يستعدون للخروج من مدينة نوفا كاخوفكا، التي يقع بها سد نهر دنيبرو الرئيسي، بعد أيام من تركهم مدينة خيرسون للقوات الأوكرانية.



وفي خطاب، قال بافيل فيليبتشوك، رئيس حكومة الاحتلال، إن الإداريين وسكان المدينة سينسحبون إلى مكان آمن، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.



وذكر أنه يجب على المواطنين القاطنين في إطار منطقة تبلغ مساحتها 15 كيلومترا أن يستعدوا لمغادرة المدينة.



وأضاف "هناك مخاوف من أن يتضرر السد بسبب الصواريخ، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات.



واتهمت كل من أوكرانيا وروسيا بعضهما البعض خلال الحرب بالتخطيط لشن مثل هذه الهجمات.



وأوضح فيليبتشوك أن القوات الأوكرانية جعلت إدارة المدينة "الهدف الأول لهجوم إرهابي".