شهدت الكويت حالة من عدم الاستقرار في الطقس وسقوط كثيف للأمطار، ما أدى لظهور بحيرات في بعض الشوارع وغرق بعض المجمعات التجارية بالمياه.



ونشرت وسائل إعلام كويتية، مقاطع فيديو توثق تسبب الأمطار في ظهور "بحيرات من المياه في شوارع مدينة الجهراء"، ما تسبب في تعطل بعض السيارات.



كما أظهر مقطع آخر، عددا من طيور "البط" وهي تسبح في مياه الأمطار المتراكمة في مخيم بر الصبية.



فيما تعاملت فرق الإطفاء الكويتية، مع 147 بلاغا خلال فترة هطول الأمطار في مختلف المحافظات.

وتركزت أهم البلاغات في الأنفاق والطرق التي تجمعت بها كميات كبيرة من مياه الأمطار، وتم إنقاذ عدد من الأشخاص المحتجزين في مركباتهم في بعض الطرق.





فيديو/ بحيرات في شوارع الجهراء بأمطار الخير. pic.twitter.com/rbYc63eO7V — المجلس (@Almajlliss) November 11, 2022



من جهتها، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال الكويتية أن الوزيرة، أماني بو قماز، وجهت لوما شديدا لمسؤولي قطاع هندسة الصيانة بالوزارة خلال متابعتها من غرفة العمليات، وفق ما نقلت صحيفة "القبس".



وقالت المصادر إن "الوزيرة استفسرت عن أسباب تكرار تجمعات المياه في عدد من مناطق الكويت"، مشيرة إلى أنها عبرت عن غضبها الشديد إزاء ذلك.



وأكدت وزيرة الأشغال محاسبة جميع من يثبت تقصيره سواء من المسؤولين أو المقاولين وأن إجراءات ستعلن بهذا الخصوص مطلع الأسبوع المقبل.