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فيديو/ بحيرات في شوارع الجهراء بأمطار الخير. pic.twitter.com/rbYc63eO7V
— المجلس (@Almajlliss) November 11, 2022
فيديو/ بحيرات في شوارع الجهراء بأمطار الخير. pic.twitter.com/rbYc63eO7V