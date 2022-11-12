غادة والي: COP27 هي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين

قالت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إنه منذ اليوم الأول في قمة المناخ cop 27، يتضح أن هذه القمة هي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين.

وأضافت غادة والى -خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة" الفضائية، اليوم السبت- أن عدد المسجلين حتى الآن وصل إلى 67 ألف مشارك في قمة المناخ وهو عدد غير مسبوق في القمم السابقة، كما أن هناك عددا كبيرا وغير مسبوق من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والتي وصل عددها 3 آلاف منظمة وجمعية داخل قمة المناخ.

وأوضحت أن هناك فعاليات كثيرة ومفاوضات مازالت جارية حتى الآن في كوب 27.

وتابعت أننا نشارك في هذه القمة، جراء قضية الجرائم ضد البيئة وهي من الموضوعات المستحدثة التي نعمل فيها، في إشارة إلى قضية التلوث البيئي والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، مبينة أن هناك عصابات تلقي النفايات في البحار والمحيطات وهي تؤثر على مصدر غذاء الإنسان والشواطئ والثروة السمكية وهذا يستلزم رفع الوعي ورصد هذه الظواهر ووضع التشريعات اللازمة التي تجرم التهريب.