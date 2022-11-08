السلطات التونسية تعلن انتشال جثة ثالثة في حادث غرق مركب بنزرت

أعلنت السلطات التونسية، مساء اليوم، انتشال جثة ثالثة من ضحايا غرق مركب للهجرة غير الشرعية بمنطقة رأس إنجلة بولاية بنزرت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له - إن الوحدات التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت تمكنت من انتشال جثة ثالثة بالإشتراك مع فريق غوص تابع للحماية المدنية، مشيرا إلى أن الوحدات البحرية مازالت تواصل البحث عن 3 مفقودين آخرين.

كانت الإدارة العامة للحرس الوطني قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن غرق مركب للهجرة غير شرعية قبالة سواحل سيدي البشير بمنطقة (رأس إنجلة) في بنزرت، حيث تمكنت دوريات بحرية من إنقاذ ستة مهاجرين تونسيين من الغرق بعد تعرض مركبهم للغرق في عرض البحر.