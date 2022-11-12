 دبلوماسيون: دول أوروبية تؤيد فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب قمع المظاهرات - بوابة الشروق
السبت 12 نوفمبر 2022 12:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

دبلوماسيون: دول أوروبية تؤيد فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب قمع المظاهرات

علم إيران
علم إيران
د ب أ
نشر في: السبت 12 نوفمبر 2022 - 12:03 ص | آخر تحديث: السبت 12 نوفمبر 2022 - 12:03 ص

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الجمعة، إن دول الاتحاد تؤيد فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب حملة القمع العنيفة التي تشنها على الاحتجاجات المناوئة للحكومة.

ومن المتوقع أن تطال الإجراءات العقابية 31 فردا وكيانا، من بينهم على سبيل المثال، ممثلون كبار في الشرطة، وقوات الباسيج شبه العسكرية.

وسيتم حظر الأفراد المستهدفين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أية أصول لهم داخل التكتل.

وقال دبلوماسيون إن لجنة من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد في بروكسل، تبنوا بالاجماع الخطط اليوم الجمعة.

ومن المنتظر تأكيد نهائي من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل.

واندلعت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إيران، بعد مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر، وتوفيت الإيرانية الكردية "22 عاما" بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية لعدم ارتدائها بشكل مزعوم غطاء الرأس وفقا لقواعد الزي العامة الصارمة للسيدات بالبلاد.

وقتل المئات منذ بداية الاحتجاجات، وفقا لناشطي حقوق الإنسان، وألقي القبض على ما يزيد على 14 ألف آخرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك