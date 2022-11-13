الرئيسان الإيراني والروسي يتعهدان بتعميق العلاقات بين بلديهما

تعهد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في مكالمة هاتفية اليوم السبت، بتعميق العلاقات في أعقاب العقوبات الغربية التي تتوسع طيلة الوقت ضد بلديهما.

وركزت المكالمة بين الرئيسين على "التعاون في مجالات السياسة والتجارة والأعمال"، وفقا للكرملين.

وازدادت عزلة روسيا منذ شنها الغزو على أوكرانيا في فبراير، لكن إيران حافظت على علاقات صحية معها وتعرضت لانتقادات لتقديمها دعما ماديا للهجمات على أوكرانيا.

واعترفت إيران قبل أسبوع بإرسالها طائرات مسيرة قتالية إلى روسيا، إلا أنها ذكرت أن الطائرات تم شحنها قبل بدء الغزو. وتنفي التقارير التي تتحدث عن إرسال شحنات تالية.

وأطلقت روسيا موجة من الهجمات الصاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة التي ينظر إليها باعتبارها انتقاما لهجوم أغلق أجزاء من جسر رئيسي يربط بين روسيا والقرم. واستهدفت الهجمات البنية التحتية المدنية في أماكن عدة بأوكرانيا.

وتتهم أوكرانيا إيران بإمداد روسيا بأسلحة أكثر بكثير مما أعلنته.