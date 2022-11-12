اليمن: حريق يلتهم 60 مخيماً للنازحين في محافظة الحديدة

اندلع حريق، اليوم السبت، في مخيم للنازحين بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، ما تسبب بالتهام عشرات الخيام والمساكن المؤقتة للنازحين.

وقالت ناشطة حقوقية في الحديدة، طلبت عدم الكشف عن اسمها، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن حريقا هائلا اندلع في مخيم الجشة بمدينة الخوخة الساحلية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، جنوبي المحافظة، ما أدى الى وقوع خسائر مادية كبيرة في المخيم الذي يحوي قرابة 1200 أسرة نازحة".

وأشارت إلى أن "عشرات الأسر النازحة باتت في العراء بعد أن فقدت خيامها وجميع ممتلكاتها جراء الحريق الذي لم تتضح أسباب اندلاعه بعد".

وذكر مكتب الإعلام بمحافظة الحديدة، في بيان له، أن "الحريق التهم 60 خيمة بالكامل، وتضررت عشرات المساكن المجاورة"، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية.

ووجه محافظ الحديدة في الحكومة الشرعية، الحسن علي طاهر، بسرعة توفير مساكن بديلة للمتضررين لعدد أكثر من 100 أسرة، وأمر بصرف مبالغ مالية لهم بالإضافة إلى توفير الأدوات والمستلزمات الاساسية التي تعينهم على تسيير شؤونهم وبصورة عاجلة.

ودعا المحافظ طاهر، مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي، والخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية، والمنظمات الإنسانية العاملة بالمحافظة، إلى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحريق، الذي طال اجزاء واسعة من المخيم.

ويعد مخيم الجشة، أكبر مخيم للنازحين بمحافظة الحديدة التي تقع معظم أجزاؤها تحت سيطرة الحوثيين.