الرئيس الإندونيسي: لقاء الرئيسين الصيني والأمريكي بقمة العشرين سيكون أمرا جيدا للعالم

أعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن أمله في أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا، قائلا إن وجود لقاء وحديث بينهما سيكون أمرا جيدا جدا للعالم.

وقال الرئيس الإندونيسي - في لقاء خاص مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) أذيع اليوم السبت - أن اللقاء الصيني-الأمريكي أمر هام خاصة إذا تمكن الرئيسان من التوصل لاتفاق حول كيفية مساعدة العالم على التعافي. وأضاف "التنافسية أمر طبيعي طالما أديرت بشكل مناسب، ولم تؤد لصراع مفتوح، وإذا كان هناك حوار فسيكون ذلك أمرا جيدا للتعافي العالمي وخاصة الاقتصادي...لن يكون هناك سلام دون حوار".

وحول القضية الأوكرانية، أعرب ويدودو عن أمله أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن يجلسا على الطاولة ذاتها في إطار قمة مجموعة العشرين، وأن يتمكنا من حل المشاكل التي باتت موجودة على جميع الجبهات.

وفيما يخص قضية الطاقة، أكد الرئيس الإندونيسي أن بلاده ملتزمة بتنفيذ تحول الطاقة إذ تتخذ خطوات لتقيل الانبعاثات، وأنها لديها قدرات كبيرة فيما يخص الطاقة المتجددة إلا أن ذلك يلزمه تحول تكنولوجي واستثمار ضخم يقدر بـ30 مليار دولار أمريكي على مدار الثماني سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن بدء التحول مرهون بتوفر الاستثمار والتمويل الدولي.

وحول أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، قال ويدودو إن الأسعار ما زالت تحت السيطرة، وإن آخر نسبة للتضخم بلغت 5.9%، وإن النمو الاقتصادي في الربع الثاني وصل إلى 5.4%، مشيرا إلى أن الواضع ما زال جيدا جدا، وأن صندوق النقد الدولي وصف بلاده بأنها نقطة ضوء في ظل ظروف اقتصادية قاتمة حول العالم.

كما شدد ويدودو على أهمية ألا تتضرر المجتمعات الفقيرة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وأهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي للوصول للاكتفاء الذاتي.

وأعرب الرئيس ويدودو عن رغبته في حدوث تحول كامل لكرة القدم في بلاده فيما يخص تحسين إدارة أمن وسلامة المتفرجين، وذلك في أعقاب حادث تدافع في استاد لكرة القدم في أكتوبر الماضي.

وأكد الرئيس أنه سيتم تقييم وتحسين منشآت الاستاد وأن منظمة الفيفا ستقيم كل التعديلات.

يشار إلى أن جزيرة بالي الإندونيسية تستضيف أعمال قمة مجموعة العشرين هذا العام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.