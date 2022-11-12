وزيرة التعليم العالي الآيسلندية تزور سنغافورة لتعزيز التعاون الثنائي

زارت وزيرة التعليم العالي والعلم والابتكار الآيسلندية، آسلوج أرنا سيجوربيورنسدوتير، 31 عاما، سنغافورة للاستفادة من تجربة سنغافورة والوقوف على الدروس التى يمكن أن تستفيد منها وتساعدها في قيادة اقتصاد بلادها في المستقبل، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.



وتم اختيار آسلوج، التي أصبحت عضوة بالبرلمان في سن 25 عاما ووزيرة للعدل في سن 28، في 2021 لتولي وزارة مستحدثة تركز على دمج الجامعات والتكنولوجيا المتطورة في الصناعة معا.



ونقلت ستريتس تايمز عن الوزيرة المكلفة بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي والاتصالات السلكية واللاسلكية والأمن السيبراني قولها: "أحيانا ما نطلق عليها وزارة المستقبل".



والتقت آسلوج، التي رافقها وفد من 23 علماء التربية ورواد الصناعة في أول زيارة لها للبلاد، وزيرة الاتصالات والمعلومات جوزيفين تيو ووزير التعليم تشان تشن سينج ووزيرة الدولة للتنمية القومية والشؤون الخارجية سيم آن ووزير القوى العاملة تان سي لينج.



وزار الوفد مؤسسات سنغافورية مثل جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة نانيانج السنغافورية ومؤسسة "سمارت نيشن".



وذكرت آسلوج في مقابلة مع "ستريتس تايمز" أنها تأمل في تشجيع المزيد من التعاون بين الدولتين فيما يتعلق بتبادل الطلاب، بالإضافة إلى إمكانية التمهيد للشركات الأيسلندية لاستخدام سنغافورة كنقطة انطلاق إلى آسيا.