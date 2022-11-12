إبراهيم عيسى: ما حدث في 11 نوفمبر يثبت وعي المصريين ووطنية القوى السياسية في مصر

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية منفصلة عن المصريين ولا تدرك كيف يفكر المصريين، مشيرًا إلى أن الإخوان يمتلكون قدرة كبيرة على الدعوة للتخريب والإسلام السياسي، قائلًا: "شاطرين في الدعوة واللعب على المشاعر الدينية لدى المصريين".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش في خيال مريض وقدراتهم تقتصر فقط على التخريب، موضحًا أن من رفع شعار الإسلام دين ودولة هم الإخوان المسلمين.

وتابع، أن مشكلتنا مع الإخوان هو رغبتنا في استعادة العقل المصري فيما يخص موضوعات الدين، ولكن سياسيًا المصريين يعرفوا إن الإخوان مجرد فشلة وجهلاء، ولذلك فأن هناك مشكلة في الوعي الديني لدينا.

وأكد إبراهيم عيسى، أن ما حدث اليوم هو إثبات رائع لمدى وعي المصريين وحثهم وجهدهم وإثبات شديد لمدى فهم القوى السياسية في مصر لدعوات الإخوان وأن القوى السياسية كانت واضحة في رفض دعوات الإخوان وحث المصريين لكشف الدعوات الوضيعة سياسيًا، ولكن لابد من إدراك مشكلاتنا لأن المشهد الحالي يكشف قوى وصلابة وطنية ووعي شعبي وسياسي ممتاز وأن المصريين فاهمين إن تغيير الأوضاع للأفضل والأحسن لا يمكن أن يتم بالفوضى والانفلات وحالة الصخب والهيجان النفسي والحركي في الشوارع.