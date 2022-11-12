هولندا تحتفي بعودة سنتر كلاس بعد انقطاع 3 أعوام بسبب كورونا

احتفل الأطفال الهولنديون بوصول "سنتر كلاس" اليوم السبت، لأول مرة تمكنوا فيها من الاحتفال به منذ ثلاثة أعوام بسبب الإلغاءات المتكررة بسبب جائحة كوفيد- 19.

واحتشد آلاف الأشخاص من أجل مراسم الترحيب بسنتر كلاس في بلدة هيليفوتسلاوس غربي البلاد قرب روتردام، بحسب قناة "إن أو إس".

ويعد سنتر كلاس، المستوحى من القديس نيكولاس، راعي الأطفال، شخصية ذات شعبية في هولندا. وله لحية بيضاء ويرتدي معطفا أحمر وقبعة. وهو أحد الشخصيات المستوحاة من سانتا كلوس الأكبر شعبية.

وجرت العادة أن يصل سنتر كلاس على متن قارب بخاري إلى ميناء هولندي مختلف كل عام، ويفترض أنه قادم من إسبانيا. ثم ينزل في موكب في الشوارع على حصانه الأبيض ويحتفل بانطلاق المهرجانات.