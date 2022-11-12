برلين تقدم مزيدا من الأموال لمؤسساتها الثقافية الدولية

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) أن المؤسسات الألمانية مثل معهد جوته والخدمة الألمانية للتبادل الأكاديمي ومؤسسة ألكسندر فون همبولت ومعهد العلاقات الثقافية الأجنبية يمكن أن تتوقع زيادة ميزانياتها خلال العام الجاري.



ويمكن أن يتوقع معهد جوته الذي يمثل الثقافة الألمانية في العالم أن تصل ميزانيته إلى 235 مليون يورو (4ر243 مليون دولار) في عام 2023، بدلا من الميزانية المقررة سابقا والتي تبلغ 9ر219 مليون يورو. إلا أن 14 مليون يورو من تلك الميزانية مخصصة لتغييرات هيكلية في عمل المعهد.



وفي الميزانية الحالية لعام 2022، حصل المعهد على 233 مليون يورو، أقل 17 مليون يورو من العام السابق.



ومن أجل تبادل الطلبة والأكاديميين، خصصت الخدمة الألمانية للتبادل الأكاديمي 222 مليون يورو في العام المقبل، مقارنة بـ193 مليون يورو العام الماضي.



وبالنسبة للمؤسسة التي تحمل اسم الكسندر فون همبولت والتي تستهدف تعزيز وضع ألمانيا كموقع للعلم من خلال تبادل الأبحاث الدولية، فقد تم تخصيص 56 مليون يورو في عام 2023، مقارنة بـ53 مليون يورو في العام الجاري.