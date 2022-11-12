رغم أزمة الطاقة، لا تنطفئ الأضواء بديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برلين بالكامل ليلا، ما أثار بعض الانتقادات.



وقال متحدث باسم الحكومة مساء أمس الجمعة، ردا على استفسار، إنه لدواع السلامة، وخاصة السلامة المرورية، لا يمكن إطفاء الإضاءة الخارجية بالكامل، موضحا في المقابل أنه تم تقليل الإضاءة الخارجية والداخلية في الديوان ليلا.



واعتبر ساسة معارضون هذا مجرد ذريعة، حيث قال خبير الشؤون الاقتصادية في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، كريستيان ليه، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "هل هم خائفون حقا من أن يغفل سائق سيارة ديوان المستشارية ويصطدم به؟ يجب على الأقل أن تشرح لي ذلك بجدية"، مضيفا أن ازدواجية المعايير "تهيمن على كل شيء".



كما قال النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، كارستن مولر، في تصريحات لنفس الصحيفة: "هذا جزء من أن تكون نفسك قدوة حسنة".



وفي الأول من سبتمبر الماضي، قرر مجلس الوزراء الألماني أهدافا جديدة لتوفير الطاقة، من بينها إطفاء إنارة المباني العامة والمعالم الأثرية المصممة لأسباب جمالية أو رمزية بحتة.