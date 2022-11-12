الحكومة الإثيوبية وجبهة تيجراي توقعان على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية

وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تيجراي، اليوم السبت، على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في إثيوبيا، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في نبأ عاجل لها.



ومطلع الشهر الجاري، أسفرت محادثات السلام التي استضافتها جنوب إفريقيا، عن توصل الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية، إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار.



وأعلن أوليجسون أوباسانجو ممثل عن الاتحاد الأفريقي في بريتوريا، أن الجانبين اتفقا على «وقف الأعمال العدائية»، بشكل رسمي في الصراع المستمر منذ عامين.



من جانبه، رحب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوقيع عليه في جنوب إفريقيا، بين حكومة إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الشقيقة، وجبهة تحرير تيجراي، بعد محادثات سلام دامت لقرابة العشرة أيام.



وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن خالص تمنيات جمهورية مصر العربية، بأن يسهم الاتفاق في إحلال السلام الدائم في إثيوبيا، وأن يتيح الفرصة لحكومة وشعب إثيوبيا الشقيق لإزالة آثار النزاع ومعالجة أسبابه، ولتضميد الجروح وإعادة بناء السلام الاجتماعي.



وأكد السفير أبو زيد، أن إحلال السلام في إثيوبيا يُعد أملاً ومطلباً لجميع شعوب القارة الإفريقية، نظراً لأهمية ذلك في تعزيز بنية السلم والأمن والاستقرار في القارة، وفي منطقة شرق إفريقيا على وجه الخصوص.