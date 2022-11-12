انطلاق الجمعية العمومية للخماسي الحديث بحضور شريف العريان

انطلقت اليوم الجمعية العمومية رقم 72 للاتحاد الدولي الخماسي الحديث في مدينة نيس بفرنسا.

وتقام عمومية الخماسي على مدار يومي 11و 12 نوفمبر بحضور المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي للحديث وسط تواجد أكثر من 85 دولة.

كما أقيمت اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث يومي 10و 11فبراير على هامش الجمعية العمومية التي تمت خلالها مناقشة جميع المواضيع ومن اهمها اعتماد " الموانع “ كلعبة خامسه بدل من الفروسية والتي تخرج رسميا أولمبياد باريس 2024.

وتواجد أيضا ياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث خلال الجمعية العمومية حيث كان لديه دور كبير الفترة الماضية في نقل اراء جميع اللاعبين حول التعديلات الجديدة الخاصة رياضة الخماسي الحديث حيث علق على ذلك قائلا : نحن دائما نتطور ونتكيف بهذا التغيير"، وأضاف "ان التعديلات التي اجريت من استبدال الفروسية إلى اختراق الضاحية هي اكبر تعديل في اللعبة".

واختتم قائلا: "لدينا قناعة كبيرة بقدرتنا على التقدم والتطور من اجل الأجيال القادمة ونعطيهم الفرصة مثل التي حصلنا عليها".

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد قرر استبدال الفروسية باختراق الضاحية بالموانع كونها تحمل نفس فكرة الفروسية ولكن بدون أحصنة ليقوم الرياضيين بالعدو والقفز فوق الموانع بنفسهم لتحافظ رياضة الخماسي الحديث على رونقها حتى لا تصبح مختلفة كثيرة عما اعتاده متابعيها حيث أعلن في نوفمبر الماضي استبعاد الفروسية من منافسات الألعاب الخمسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بهدف زيادة شعبية الخماسي الحديث وجعلها رياضة مواكبة للتطور.