قال الإعلامي أحمد موسى، إنه غطى حادث لغرق أتوبيس يقل لاعبي كرة قدم في الدقهلية على طريق ميت غمر – المنصورة، خلال عام 1993، مشيرًا إلى أن الطريق شهد وقوع حوادث أخرى، على مدار السنوات الماضية.



ورد أيمن مختار، محافظ الدقهلية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، على كلام الإعلامي، قائلًا: «يجب أن نكون أمناء في العرض، ولو هناك مشكلة محافظة أو مديرية أو طريق نعلنها، لكن الحادث مشكلة شخصية ناتجة من خطأ شخصي».



وأضاف أن حادث اليوم وقع بسبب قائد الأتوبيس، وسائق السيارة الذي اعترض الطريق فجأة، معقبًا: «الطريق ملوش علاقة بالموضوع، على مدار الأعوام الماضية لم تشهد تلك المنطقة وقوع حادث، وفي النهاية الأمر قدر».



وأشاد محافظ الدقهلية، بدور وزارة النقل، على مدار السنوات الماضية، في قطاع الطرق بمختلف محافظات الجمهورية، قائلًا إن الدقهلية شهدت إقامة 6 كباري على طريق ميت غمر – المنصورة، وتمت إعادة رصفه وتوسعته.



وتابع: «الطريق ممتاز لو كان في عيب في الطريق كنت قلت، ليس من مصلحتي لأن أقول كلاما غير حقيقي، الحادث وقع بسبب خطأ من السائق وظهر أنه يتعاطى، الناس بتفرمل أو تتفادى أو تعمل مناورة لكن يسيب الاتوبيس ويجري دليل على إن عنده حاجة غلط».



وأشار إلى أن الطريق «هاي واي» يصل بين المحافظات، لا يجب أن تكون به إشارات، ولا مانع من سير السيارات بسرعة عليه، متسائلًا: «هيتعمله إيه؟ هنعمل إشارات كل 2 كم نوقف الناس؟ مفيش حاجة تضبطه غير انضباط الناس وسلوكهم».



وأكد أنه يستخدم هذا الطريق شخصيًا خلال توجهه إلى القاهرة، مختتمًا: «توليت المسؤولية منذ 3 سنوات في المحافظة، لم نسمع عن حادث بهذا الحجم والشكل على هذا الطريق».



وشهد طريق ميت غمر المنصورة السريع، سقوط أتوبيس محمل بالركاب داخل المياه بترعة المنصورية أمام مركز أجا، وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي بورود بلاغ من مركز شرطة أجا، بسقوط أتوبيس محمل بالركاب داخل المياه أمام مركز أجا.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين سقوط أتوبيس محمل بالركاب في المياه، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، والتي قامت باستخراج عدد من الركاب ما بين مصابين وضحايا، وما زالت عمليات الحصر للأعداد مستمرة.





