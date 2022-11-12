ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء المقبل، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "المعضلة الكبرى" للأديب سعيد سالم.

ويناقشها الناقدان المصريان الدكتور خيري دومة، ورانيا ثروت، والناقد الأردني الدكتور نبيل حداد، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

ويذكر أن سعيد سالم، من مواليد الإسكندرية عام 1943، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو اتحاد الكتاب العرب، وعضو لجنة النصوص الدرامية بالإدارة المركزية للإذاعة والتليفزيون بالإسكندرية سابقا، وعضو هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وعضو أتيليه الكتاب والفنانين بالإسكندرية، وحاصل على ماجستير الهندسة الكيميائية 1968 من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

ومجمل أعمال الكاتب حتى عام 2022، "40" عملاً، بين الرواية والمجموعة القصصية بخلاف المسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية وغيرها.

وله "25" رواية و"13" مجموعة قصصية، وفي مجال الدراما الإذاعية: عشرات المسلسلات والسباعيات والسهرات الدرامية بإذاعتي القاهرة والإسكندرية، كما للأديب سعيد سالم، كتابا بعنوان: "نجيب محفوظ الإنسان"، وكتاب نقدي بعنوان: "الإسكندرية قبل 25 يناير.. طوفان من الإبداع المتألق"، وفي مجال المسرح الكوميدي: الجبلاية، عاليها واطيها.

وفي مجال النقد الأدبي، مجموعة دراسات عن أعمال بعض الكتاب المصريين والعرب، نشرت بمجلات وجرائد مختلفة.