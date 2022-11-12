سفينة سياحية تحمل 800 مصاب بكورونا ترسو في ميناء سيدني

أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بى سى»، أمس، برصد نحو 800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيدــ19» على متن السفينة «ماجيستيك برنسيس» السياحية التى ترسو فى ميناء سيدنى بأستراليا.

ووفق معلومات شركة «كرنيفال أستراليا»، فإن معظم المصابين هم من الركاب الذين هم الآن فى عزلة فى كبائنهم. ويوجد على متن السفينة السياحية حاليا أكثر من 3 آلاف راكب، وألف شخص من أفراد الطاقم، واستغرقت الرحلة 12 يوما، وبدأ تسجيل زيادة حادة فى حالات الإصابة بالفيروس فى منتصف الرحلة.

وأضافت الهيئة أن دائرة الصحة لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أكدت إصدار تحذير من تفشى كورونا على متن هذه السفينة. وفرضت أستراليا فى مارس عام 2020 حظرا على دخول ورسو السفن السياحية فى موانئها بسبب جائحة كورونا.

ويعود سبب هذا القرار إلى الحادث الذى وقع على متن السفينة «روبى برنسيس» فى مارس 2020 حين تم تسجيل تفشى فيروس كورونا، وهو الأمر الذى أخفاه الطاقم. ونزل الركاب من السفينة وعادوا إلى منازلهم، مما تسبب فى إصابة أكثر من 600 شخص بفيروس كورونا، وتوفى 28 منهم فيما بعد بسبب المضاعفات.

وأجرت سلطات أستراليا ونيوزيلندا آنذاك تحقيقا فى ملابسات الحادث نتج عنه إدانة موظفى وزارة الصحة فى ولاية نيو ساوث ويلز. وتم إلغاء حظر دخول ورسو السفن السياحية فى 18 أبريل الماضى، لكن النشاط الحقيقى لمشغلى السفن السياحية استؤنف فى نهاية مايو الماضى، وبدأت رحلة أول سفينة سياحية فى مطلع يونيو الماضى.