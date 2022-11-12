الأمم المتحدة تدعو جميع الجهات الفاعلة للإسراع بإزالة أية عوائق أمام تصدير الأسمدة للبلدان الأكثر احتياجا

دعت الأمم المتحدة جميع الجهات الفاعلة للإسراع في إزالة أية عوائق متبقية أمام تصدير ونقل الأسمدة إلى البلدان الأكثر احتياجا.

جاء ذلك في بيان للأمم المتحدة صدر اليوم السبت، في جنيف بنهاية جولة مباحثات جمعت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمنظمة اونكتاد ومارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطواريء مع وفد روسي رفيع المستوى برئاسة سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية تم فيها مناقشة دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن التنفيذ الكامل للاتفاقيات الموقعة بشأن تصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش مسألة تيسير تصدير الأغذية والأسمدة دون عوائق بما في ذلك الأمونيا القادمة من الاتحاد الروسي إلى الأسواق العالمية والتقدم المحرز في المناقشات بهذا الخصوص.. لافتا إلى أن فريق الأمم المتحدة اطلع على الخطوات المتخذة لتسهيل المدفوعات وتأمين الشحن والوصول إلى موانيء الاتحاد الأوروبي للحبوب والأسمدة وذلك من بين أمور أخرى، كما اطلعت الأمم المتحدة على التراخيص العامة الصادرة مؤخرا وشحنات الأسمدة إلى وجهات البلدان النامية ومشاركتها المستمرة مع القطاع الخاص والدول الأعضاء.

وتوقعت الأمم المتحدة - في بيانها - أن تغادر الشحنة الأولى من الأسمدة المتبرع بها إلى ملاوي في الأسبوع المقبل، وأكدت أنها لا تزال ملتزمة بمعالجة أزمة سوق الأسمدة العالمية وخاصة لاحتياجات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من العالم النامي والذين يعانون بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.

وشددت المنظمة الدولية على أنه لا يمكن للعالم أن يترك مشاكل إمكانية الوصول للأسمدة العالمية لتصبح نقصا عالميا في الغذاء.