بنزيما يحتفل مع جماهير ناديه السابق ليون بتتويجه بالكرة الذهبية

احتفل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، مساء الجمعة، بتتويجه بالكرة الذهبية لعام 2022 مع جماهير ناديه السابق ليون الفرنسي في ملعب الأضوء.

وكان ليون قد تعادل مع نظيره نيس بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأضوء، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي.

وحرص نادي ليون على تكريم لاعبه السابق كريم بنزيما، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، قبل انطلاق مواجهة الفريق مع نيس.

ويستعد بنزيما للمشاركة مع منتخب بلاده فرنسا في نهائيات كأس العالم، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 20 نوفمبر و 18 ديسبمر القادم.