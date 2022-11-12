لجنة من القابضة للمياه لتقييم مخالفات تنفيذ شبكة انحدار غرب أسيوط

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لجنة عمل من الشركة القابضة للمياه لتقييم الملاحظات والمخالفات الخاصة بشبكة انحدار صرف صحي غرب أسيوط، والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدا لتحرير محاضر الاستلام الابتدائي بعد إجراء المعاينة على الطبيعة.



ويأتي ذلك بحضور المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه أسيوط، وأعضاء اللجنة المشكلة، والتي ضمت المهندس طارق فاروق محمد مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ بشركة الصرف الصحي القاهرة الكبرى، والمهندس مصطفى محمد عبد الوهاب بالإدارة العامة للتنفيذ بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، والمهندس أحمد شوقي على بقطاع المشروعات بالشركة القابضة.



وعقد المهندس علي الشرقاوي، اجتماعًا بأعضاء اللجنة في إطار متابعة الموقف التنفيذي لأداء مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة أسيوط لمطابقة حوالى 25 كم شبكات انحدار صرف صحي بمنطقة غرب أسيوط للمواصفات الفنية، ووضع خطة تتضمن تصليح وتلاشي المخالفات تمهيدا للاستلام الابتدائي لها من الشركة المنفذة تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي