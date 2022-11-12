إبراهيم عيسى: صورة الرئيس السيسي مع بيلوسي أحرقت صدور الإخوان

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وهي متكأة على ذراعه أحرقت صدورًا للإخوان وسببت أسى لهم ولكارهي الدولة المصرية لما يحدث من نجاحات في قمة المناخ في شرم الشيخ.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن السياسة في المحصلة تعتبر مصالح متبادلة بين الدول، موضحًا أن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي جو بايدن كان واضحًا وبه رسالة تأكيد من الرئيس السيسي لقوة العلاقة بين مصر وأمريكا وأن البلدين ينظروا للمنطقة بتوجه واحد.

واستكمل: "العلاقة بين مصر وأمريكا قوية بالفعل والاختلاف في بعض السياسات مشروع وطبيعي ولا يعني تعكير أو إفساد علاقة، والعلاقة بين مصر وأمريكا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي لابد أن تكون قوية وأن نكون حريصين عليها، ولا يجب أن نتخيل أو ننفخ في فكرة المؤامرة من العالم علينا".