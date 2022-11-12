رضا عبد العال: «إزاي إمام عاشور يطلب الأرقام دي من الزمالك بعد ترقيصة طاهر»

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نصح رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك السابق، إدارة الفريق الأبيض بالموافقة على رحيل إمام عاشور في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حال استمرار رفضه تجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد إمام عاشور مع ناديه الزمالك في صيف 2025، ولكن إدارة الفريق الأبيض تأمل في تأمين مستقبل اللاعب مع النادي من خلال تجديد عقده.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: "أفضل قرار تاخده إدارة الزمالك لو إمام رفض التجديد، أنها تعرضه للبيع في الصيف الجاي."

وأضاف: "إمام عاشور مش أفضل من المغربي أشرف بنشرقي، والزمالك لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه."

وأتم عبدالعال: "إزاي إمام عاشور يطلب الأرقام الكبيرة دي من الزمالك عشان يجدد عقده، بعد ترقيصة طاهر في ماتش السوبر."