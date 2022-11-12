تجديد حبس 3 شباب أصابوا 11 شخصا بطلق خرطوش في حفل زفاف بالشرقية

قرر قاضي المعارضات في محكمة ديرب نجم الجزئية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس 3 شباب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بالتسبب في إصابة 11 شخصًا برش خرطوش، وذلك في حفل زفاف في قرية أبو عساكر التابعة لدائرة مركز ديرب نجم.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول 11 شخصًا، بينهم 4 أطفال، مصابين جميعًا برش خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام شاب عمره 22 عاما، ورفقته صديقيه، في نفس سنه، بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش بحوزة الأول، ابتهاجًا بحفل زفاف في قرية أبو عساكر التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة ديرب نجم، أصابت الأعيرة النارية 11 من المعازيم، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم تحويل 3 من المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وتم التحفظ عليهم وعلى السلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة ديرب نجم قررت حبسهم على ذمة التحقيق.