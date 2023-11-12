يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثاني، بارتقاء ما يزيد على 11 ألف شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الشهداء الأطفال 8 آلاف طفل، وعشرات الآلاف من المصابين.

وبعنوان "أنا أُفضل اليهود"، نشرت الصفحة الرسمية لسفارة الاحتلال في الولايات المتحدة الأمريكية، فيديو يحمل ترجمة إنجليزية مفبركة لعجوز فلسطينية نازحة كانت تعبر عن جحيم الحرب على قطاع غزة.

وتحدثت السيدة الفلسطينية، خلال الفيديو الأصلي الذي بثته إحدى المنصات الإعلامية العربية عن أوضاع الحرب المأساوية للقطاع؛ جراء القصف المتواصل من الاحتلال، والذي استمر ليدخل شهره الثاني دون أي مساعدات.

وقالت السيدة في مقطع الفيديو الحقيقي: "أنا لقيت اليهود كل يوم بروح على نستاريم وبرجع والولاد خايفين في الآخر خشيت جوا اليهود نزلوا ما سألت كان ممكنا موت مش مشكلة تطلعت لقيت ابني متصاب عمره 30 سنة متجوز ومعاه 5 أولاد، أنا لقيت اليهود وفي جثث بس ما حدش راح يدور".

لكن الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية بأمريكا، نشرت ترجمة إنجليزية مصاحبة للفيديو تزعم أن السيدة قالت: "أنا أفضل اليهود كل يوم المقاومة تطلق النار دون توقف ذهبت لمناطق بها قتال دون رهبة من الموت؛ للبحث عن الإرهابيين الذين يختبئون من اليهود وعندما قررت الهرب أجبرني أفراد المقاومة على المكوث وهددوني بذبح بطني وتحولنا لسجناء"، في إدعاء من سفارة الاحتلال.

وحذفت الصفحة الرسمية لسفارة الاحتلال بأمريكا، الفيديو المضلل بعد سيل التعليقات التي كشفت التضليل، فيما لا يزال الفيديو متاحا عبر صفحة تدعى "Anti dumb nazicommi hunter" على موقع تويتر "إكس" كانت قد نشرته في 10 نوفمبر الفائت لدعم إسرائيل.

وتكابد غزة، أوضاعا مأساوية أقرب للإبادة البشرية فجميع أهالي القطاع، أما مصابون أو نازحون لجنوبه أو ينتظرون الموت تحت أسقف منازلهم، حتى المستشفيات أصبحت محاصرة من الاحتلال بما صعب عملية نقل المصابين إليها.

ويتعرض محيطها لقصف شديد؛ أدى لسقوط شهداء وتلف المولدات الكهربائية، عوضا عن نقض الإمكانات وخروج 20 مشفى عن الخدمة ووفاة بعض المصابين بداخلها.