مدير عام المستشفيات في غزة يوجه مناشدة عاجلة إلى الرئيس السيسي

توجه مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت، بمناشدة عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، مرتبطة بإرسال قافلة سيارات إسعاف لإنقاذ المرضى والجرحى الفلسطينيين.

وطلب خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، اليوم الأحد، من الجانب المصري تسيير قافلة إسعاف لإخلاء 650 طفلًا وجريحًا ومريضًا من مجمع الشفاء الطبي، وإيصالهم عبر معبر رفح إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

ودعا إلى تجنب انتظار الآليات البطيئة المتبعة حاليًا في إخراج الجرحى، والتي أسفرت عن خروج العشرات فقط خلال شهر واحد.

ووجه نداء إلى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والدول العربية والإسلامية، من أجل إدخال الوقود إلى مجمع الشفاء الطبي؛ حتى يتمكنوا من تشغيل أجهزة العناية المركزة، وضخ المياه من الآبار.

وأكد أن بعض الفلسطينيين لازالوا متواجدين في منازلهم، نافيًا وجود مستشفيات في شمال القطاع لاستقبال المرضى إلا مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي.

وأضاف: «كل من يتحرك داخل مجمع الشفاء يُستهدف، جثامين الشهداء ملقاة داخل ساحة المستشفى لمدة 4 أيام ولا يستطيع أحد التحرك لدفنها، كما لا توجد مياه للشرب أو طعام يقدم للمرضى».

وقال إن قسم العناية المركزة بالمجمع تعرض للقصف بقذيفة إسرائيلية قبل ساعة ونصف، ذاكرًا أن الاحتلال استهدف خلال الليل مستشفى النصر الخاص باستقبال حالات الولادة.

وأوضح أن القصف أدى إلى استشهاد بعض العاملين فيه، معقبًا: «لا مكان متوفر الآن لاستقبال حالات الولادة، كما أن الاستهدافات متكررة ولا نستطيع الوصول إلى الجرحى».