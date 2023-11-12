إسرائيل تفتح ممرا للمدنيين في شمال غزة للتوجه إلى الجنوب

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أتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، للمدنيين في شمال قطاع غزة فرصة جديدة لعدة ساعات للفرار إلى الجنوب.

وسوف تتاح ممرات العبور من التاسعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0700 إلى 1400 بتوقيت جرينتش).

وتتعرض دولة الاحتلال لضغوط متزايدة، حتى من حلفائها مثل الولايات المتحدة، بسبب معاناة المدنيين في غزة.

وعلى الرغم من استمرار رفض قادة الكيان الصهيوني لطلبات وقف إطلاق النار، تتيح دولة الاحتلال منذ عدة أيام للمدنيين المحاصرين في مدينة غزة ومناطق أخرى بالشمال الفرصة للخروج.

وقال جيش الاحتلال اليوم الأحد، إنه سوف يتم فتح ممر آمن مباشرة من مستشفى الشفا، أكبر مجمع طبي في المنطقة، إلى جنوب غزة الأهدأ نسبيا.