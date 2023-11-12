استمرار تعطيل أنظمة ميناء القاهرة الجوي لمجابهة الهجوم السيبراني

كشف مصدر مسئول، عن استمرار تعطيل أنظمة ميناء القاهرة الجوي كإجراء احترازي، لمجابهة محاولات الاختراق المستمرة منذ أمس.

وأعلنت مجموعة الهاكرز العالمية "أنونيموس"، في وقت سابق اليوم هجومها على أنظمة مطار القاهرة؛ ما تسبب حسب زعمها إلى إغلاق تطبيق شركة مطار القاهرة وتوقف موقع المطار لمدة 20 ساعة، بالإضافة إلى استهداف خدمة البريد الإلكتروني بالمطار.

وذكر المسئول في تصريحات خاصة مقتضبة، أن الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة لا يزال معطلا، والشركات تتواصل مع الميناء عبر أنظمة مغلقة لاسيما نظام "vpn" و"سيتا" العالمي.

وأوضح مسئول في تصريحات لـ"الشروق" منذ قليل أنه جرى محاول احتراق جدار حماية "فاير وول" ميناء القاهرة الجوي، أمس، مشددا على أن الهجوم لم ينجح في الاختراق وبالتبعية في الوصول لأي معلومات وسحبها، سواء المسافرين أو شركات الطيران المتعاملة مع المطار.

وأضاف المسئول أنه فور اكتشاف محاولات الهجوم السيبراني صدرت التعليمات الأمنية على الفور بفصل الشبكة عن الإنترنت وتحويل العمل لطرق بديلة، بدون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين أو الخدمات بين الميناء وشركات الطيران.

ولفت إلى أن الهجوم السيبراني يعد الأول من نوعه على المطارات المصرية منذ سنوات، ويأتي في ظل تفشي محاولات الهجوم السيبراني على مؤسسات مختلفة في العالم أجمع.