يخوض فريق الوداد البيضاوي المغربي مواجهة قوية مساء اليوم أمام مضيفه ماميلودي صن داونز، لحساب الدور النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

وكان الوداد قد فاز على صن داونز بهدفين مقابل هدف، في ذهاب الدور النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، على مركب محمد الخامس، ليلجأ الفريقان إلى مباراة الإياب التي تُقام اليوم، لحسم صاحب لقب النسخة الأولى من البطولة.

ويواجه فريق الوداد البيضاوي فريق صن داونز في الثالثة عصر اليوم الأحد، على إستاد لوفتس سرسفيلد، لحساب إياب الدور النهائي من الدوري الأفريقي، حيث يحتاج الفريق المغربي للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل الفوز باللقب.

أما فريق صن داونز فليس لديه أي خيار سوى الفوز بهدف نظيف، أو بفارق هدفين وأكثر، حال استقبال شباكه للأهداف، وذلك من أجل الحصول على اللقب الأول من الدوري الأفريقي.

وستقوم العديد من القنوات التلفزيونية المجانية ببث مباراة صن داونز والوداد البيضاوي المغربي على الهواء مباشرةً، وهي أون تايم سبورتس 1، وبي إن سبورتس المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية 1.

يُذكر أن الفائز بلقب الدوري الأفريقي يحصل على 4 مليون دولار، فيما يحصل الوصيف على 3 مليون دولار، بينما تحصل الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي فقط على 1.7 مليون دولار، وتحصل بقية الفرق على مليون دولار.