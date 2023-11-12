العميد محمود محيي الدين: الاحتلال سيهدم مستشفيات شمال غزة الخمسة كليا

قال العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل بصورة حثيثة على إزالة مستشفيات محافظة غزة عاصمة القطاع والتي تضم مستشفيات «الأندونيسي- القدس- الشفاء- العودة- الرنتيسي».

وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن مجمع مستشفيات الشفاء يماثل القصر العيني بالقاهرة، موضحا أن قدرتها الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف سرير.

وأشار إلى إقامة 25 ألف نازح داخل ساحات المستشفى من غير القادرين على النزوح إلى منطقة الجنوب، نافيا من جانبه المزاعم الإسرائيلية الكاذبة حول إدارة فصائل المقاومة العمليات من داخلها وفق شهادات الأطباء الأجانب والتي أفادت بعدم وجود مظاهر مسلحة في تلك المستشفيات.

ولفت إلى تعرض مستشفى الشفاء إلى الحصار من 3 جهات مع إطلاق النار باستخدام عناصر القناصة؛ من أجل دفع المرضى إلى الخروج إلى المنطقة الشرقية وإجلاء المرضى، معقبا: «أتصور أن جيش الاحتلال سيهدم هذه المستشفيات ويزيل هذه المنطقة تماما».

ونوه إلى تقلص مساحة قطاع غزة إلى 240 كيلو متر من إجمالي 360 كيلو متر قبل الحرب بعد فصل الاحتلال منطقة شمال القطاع عن الجنوب، مشيرا إلى إعلان حكومة الاحتلال عن إجلاء 150 ألف مواطن تجاه الجنوب بمعدل 50 ألفا يوميا على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وأشار إلى تواجد 400 ألف مواطن يسكن بمنطقة الشمال، معقبا: «الاحتلال سوف يجلي المرضى والنازحين ثم يقوم بهدم المستشفيات الخمسة، من أجل التفرد بفصائل المقاومة، إسرائيل لا تعرف شيء اسمه الالتزام بالقانون الدولي، وترتكب كل يوم جرائم حرب».