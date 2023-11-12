محلل اسرائيلي: معاناة اسرائيلية للسيطرة علي غزة بنفس عدد جنود حرب 67

كشف محلل إسرائيلي من جامعة تل أبيب لمدي تغير طبيعة العدوان الإسرائيلي على العرب عن استخدام الجيش الإسرائيلي لنفس عدد القوات المشاركة في حرب 1967 في الاجتياح البري لقطاع غزة، ولكن دون حسم للمعركة يعادل حسم حرب الأيام الـ6 كما يسميها الإسرائيليون.

وقال يوهاشو كاليسكي المحلل الإسرائيلي بمركز دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب في حديثه لواشنطن بوست، إن إسرائيل استخدمت 3 فرق في غزة كما استخدمتهم للانتصار في حرب 1967، ولكن الحرب ليست هي الحرب.

وأضاف كاليسكي أن الفلسطينيين أصبحوا مسلحين في إشارة للعامل الجديد الذي غير طبيعة الحرب.

وجاء حديثه من تقرير للصحيفة حول فعالية مجموعات صيادي الدبابات الفلسطينيين الذين شاركوا في صد الاجتياح عن قطاع غزة.

ويأتي تصريح المحلل الإسرائيلي متزامنا مع معلومات بثتها القناة 12 الإسرائيلية باحتمالية احتياج الجيش الإسرائيلي لسنة كاملة لحسم العملية العسكرية وذلك بالرغم من استخدامه عدد جنود ربحوا حرب 1967 في 6 أيام.

يذكر أن عدد الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعائهم لعملية اجتياح قطاع غزة تخطوا الـ300 ألف جندي.

وانقسمت أعداد الجنود الإسرائيليين في حرب 67 إلى 70 ألف في سيناء، و40 ألف في الضفة والقدس، وعدد قد لا يتجاوز الـ 20 ألف في عملية احتلال الجولان السورية.