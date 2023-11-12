وزير الزراعة الماليزي: سنجرى مباحثات وزارية بشأن وضع سقف لسعر الأرز

قال وزير الزراعة الماليزي محمد سابو، إنه سوف يتم إجراء مناقشات وزارية بشأن الدعوة لوضع سقف لسعر الأرز.



ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن سابو القول إن المباحثات سوف تأخذ في الاعتبار جميع الأطراف المعنية في سلسلة إمداد الأرز، خاصة المزارعين.



وأضاف" تم مراجعة السقف السعري الحالي آخر مرة خلال عام 2008، وهناك مقترحات لزيادته. سوف نناقش هذا الأمر للتأكد من وجود توازن بين المعنيين في سلسلة الإمداد مثل المزارعين والتجار والمستهلكين".



وكان سابو يتحدث للصحفيين في اليوم الوطني للمزارعين والمربين والصيادين في يوم الأحد.



وأوضح أن من بين الوزراء المشاركين في المباحثات وزيري الاقتصاد والمالية.