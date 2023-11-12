ليون يحقق أول انتصار له في الدوري الفرنسي هذا الموسم على حساب رين

حقق فريق ليون أول انتصار له في الدوري الفرنسي لكرة القدم لهذا الموسم، عقب فوزه على مضيفه رين 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي، والتي شهدت أيضا تعادل فريق ليل مع ضيفه تولوز 1/1 ،وفوز كليرمون فوت على لوريان 1 / صفر، وميتز على نانت 3 / 1.

ويدين ليون بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيك أوبراين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة طرد جويلا دوي لاعب رين في الدقيقة الخامسة.

ورفع ليون رصيده إلى سبع نقاط ولكنه يظل في المركز الأخير، في المقابل توقف رصيد رين عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق ليل مع ضيفه تولوز 1/1 .

وتقدم ليل بهدف سجله ليني يورو في الدقيقة 30 ،وتعادل تولوز عن طريق تيس دالينجا في الدقيقة 65.

ورفع ليل رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع ،وتوقف رصيد تولوز عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.