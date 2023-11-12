قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، إنّ 35% فقط من إجمالي قوات كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، هي التي تقاتل بشكل كلي أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «الجزيرة»، اليوم الأحد، أن أربع كتائب من القسام تشارك بشكل جزئي، وهي كتائب الشيخ رضوان، والزيتون، وجباليا وبيت لاهيا، وذلك بنسبة 35% أيضا.

وأوضح أن الاشتباك الجزئي يعني أنه لا تشارك الكتيبة بأكملها في القتال، مشيرا إلى أنّ مدى المشاركة كليا أو جزئيا مرتبط بحجم ومدى التوغل الإسرائيلي على الأرض.

وأشار إلى أنّ الكتائب التي تشارك بشكل جزئي لا تزال تملك قدرة قتالية عالية كونها لم تشارك كليا في القتال حتى الآن.

ونوه بأن القسام لديها كتائب احتياط هي كتائب الشجاعية والتفاح وتل الزعتر جباليا البلد، وهي تسمى القوى الضاربة، وهي لم تشارك في القتال حتى الآن، حيث لم تصل إليها قوات الاحتلال من الأساس.

وأفاد بأن هناك كتائب احتياط استراتيجي وهي مصنفة بأنها ألوية، وذلك في لواء رفح ولواء خانيونس ولواء الوسط المقسم بدوره إلى أربعة أقسام هي دير البلح والبريج والنصيرات والمغازي.

ولليوم الـ37، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا ومئة شهيد، بينهم ما يزيد عن ثمانية آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح.

وفيما تحاول قوات الاحتلال تعميق توغلها البري في قطاع غزة، إلا أن المقاومة الفلسطينية تواصل تكبيد جيش الاحتلال خسائر بشرية ومادية ضخمة.