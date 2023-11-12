العراق ينصب 980 برجا لتأمين الحدود البرية مع إيران والسعودية

أفاد ضابط كبير بوزارة الداخلية العراقية، بنصب 980 برجاً "كونكريتيا" على الشريطين الحدوديين مع إيران والسعودية، مشيرا إلى العمل على نصب كاميرات مراقبة حرارية خلال العام الحالي لتعزيز الأمن على الحدود المشتركة.

وقال الفريق محمد عبدالوهاب سكر، قائد قوات حرس الحدود العراقية، لصحيفة "الصباح" العراقية، اليوم الأحد، إن هذه الإجراءات تهدف إلى "منع عمليات التهريب والأنشطة غير القانونية والحرص على تعزيز الأمن على الحدود المشتركة".

وأوضح، أنه "تم فتح مسار عند الحدود العراقية - الإيرانية في منطقة منفذ الشيب العراقي بطول 650 كيلومترا، حيث كانت المخافر الحدودية متراجعة عن الشريط الحدودي بمسافة تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترا، وبالتالي لا توجد أي جدوى منها كونها إنشئت في أماكن غير منظمة وبعيدة".

وذكر أن مراحل العمل اشتملت على شق الطريق وإزالة الألغام من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية وبناء مخافر حدودية ونصب الأبراج وتثبيت الحدود وإنهاء جميع عمليات التهريب التي كانت تمر من هذا المنفذ بشكل كبير، كما سيتم خلال العام الحالي نصب كاميرات مراقبة حرارية على طول الشريط الحدودي مع إيران من منطقة بنجوين في محافظة السليمانية إلى منطقة الفاو في محافظة البصرة".

وذكر المسئول العراقي، أن "العمل جار حاليا في محافظة ميسان لإنشاء سياجين على الحدود المشتركة مع إيران بطول 200 كيلومتر بهدف غلق الحدود البرية مع إيران في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق".

كما ذكر أن قيادة قوات الحدود تمكنت من صيانة وتأهيل طريق اللواء الخامس لقوات الحدود العراقية من منفذ عرعر إلى منطقة عنازة على الحدود العراقية - السعودية بطول 150 كيلومترا.