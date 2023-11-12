أعرب داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على فالنسيا، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وكذلك بالهدف الذي أحرزه خلال تلك المواجهة.

وقال داني كارفاخال في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "حين استقبلت الكرة من كروس لم أفكر مرتين، وقررت التسديد مباشرةً على المرمى وسجلت.. سعيد جدًا، والمزيد قادم".

وأضاف اللاعب الإسباني: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، وواثق جدًا في قدراتي.. وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وتابع: "ثنائية فينيسيوس ورودريجو؟ لم نكتشف جودتهما الآن فقط، فهما لاعبان مميزان للغاية، وسيكونان مهمين جدًا بالنسبة لنا هذا الموسم".

وأتم داني كارفاخال تصريحاته قائلًا: "المدرب كارلو أنشيلوتي لديه خبرات كبيرة، ويعرف كيف يخرج كل شيء منا.. ومع هذا الأسلوب نشعر بالراحة جميعًا، ونلعب بشكل جيد".

واكتسح ريال مدريد ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 32 التي يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا، فيما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 18 التي يحتل بها المركز التاسع.