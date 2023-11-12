تحدث معتمد جمال المدرب العام لنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني عن فوز فريقه على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح 4-3، بعدما تعادل الفريقان في الوقت الأصلي والإضافي 3-3.

وعن الفوز على بيراميدز في كأس مصر قال: "لا أريد أن أنسب الفضل لنفسي في الانتصار الأخير، لكن الجهاز الموجود واللاعبين والكل في النادي ومجلس الإدارة، الذي منحنا الثقة واتخذ قرارات في توقيت حرج، وأيضا الجماهير التي تساند من قبل المباراة بكثير.".

وتابع: "اشتغلنا على المشاكل اللي عندنا.. كان عندنا مشاكل كبيرة جدا مكانش ينفع تتقال!.. حاولنا نبعد عن كل المشاكل دي ونشتغل على خلق الدوافع للاعبين، خصوصاً أننا كنا أمام 48 ساعة فقط".

وأضاف جمال عبر قناة الزمالك: "الأولويات كانت مباراة بيراميدز ثم أي أمور أخرى سنناقشها في فترة التوقف الدولي الحالية.. استطعنا أن نضع أيدينا على نقاط القوى والضعف لبيراميدز، وليس فقط على مستوى النتيجة لكننا كنا مستحوذين بشكل أكبر ومحاولاتنا أكثر".

وأشار المدير الفني المؤقت إلى أن بعض الغيابات كانت مؤثرة في مباراة بيراميدز، لكننا استعنا بكل المتاحين في القائمة، وعوضنا ذلك بالنواحي النفسية والمعنوية.

وعن بداية مشوار الكونفدرالية قال مدرب الزمالك: "لدينا مباراة صعبة أمام أبو سليم الليبي، صعوبتها تتمثل في أننا لا نعلم الكثير عن المنافس".